Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья СШАLenta.ru 09:23

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов. Они также проследовали над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. В общей сложности бомбардировщики находились в воздухе более 12 часов.
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Четыре российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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