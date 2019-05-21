Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья СШАLenta.ru 09:23
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов. Они также проследовали над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. В общей сложности бомбардировщики находились в воздухе более 12 часов.
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