Армия и оружие
Ранее аппараты совершили 10-часовой полет над Карибским морем Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин приказал российским экипажам стратегических ракетоносцев Ту-160, находящимся в Венесуэле, возвратиться к местам постоянного базирования, передает департамент информации Минобороны РФ.
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Задачи выполнены: главком ВКС РФ отдал приказ Ту-160 в Венесуэле возвращаться домой
ТК Звездавчера в 21:00
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