Ранее аппараты совершили 10-часовой полет над Карибским морем Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин приказал российским экипажам стратегических ракетоносцев Ту-160, находящимся в Венесуэле, возвратиться к местам постоянного базирования, передает департамент информации Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Армия и оружие Армия и оружие У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.

Армия и оружие Армия и оружие Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж Турецкие вооружённые силы войдут в сирийский Манбидж, если его не покинут курдские формирования, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Армия и оружие Армия и оружие Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии

Армия и оружие Армия и оружие Российско-китайское оружие с искусственным интеллектом беспокоит США Исследовательская служба конгресса США выступила с докладом об оружии на основе искусственного интеллекта, которое разработано Россией и Китаем.

Армия и оружие Армия и оружие Ракеты в шахты: «Ярсы» заступили на боевое дежурство под Калугой Первый полк ракетных комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении, дислоцированном в Калужской области, заступил на боевое дежурство, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Бурятии ночью танкисты прикрыли наступление мотострелков ВВО

Армия и оружие Армия и оружие ДНР попросила ОБСЕ и ООН не допустить химической атаки в Мариуполе Самопровозглашенная Донецкая народная республика обратилась к международным организациям с просьбой не допустить химической атаки, которую украинские военные якобы планируют устроить в Мариуполе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие В России создан первый ударный беспилотник-перехватчик «Карнивора» Разработчики компании «Микран» утверждают, что их ударный беспилотник может перехватывать сигнал других летательных дронов, перехватывать вражеские беспилотники сеткометом, применять фугасные и осколочные снаряды.

Армия и оружие Армия и оружие На Каспии развернут спасательный авиаотряд

Армия и оружие Армия и оружие «Тигр-2» выпустят из клетки весной Необходимость доработки конструкции бронемашины повлияла на сроки её готовности – в результате вместо конца нынешнего года «Тигр-2» будет показан лишь весной будущего, в марте или апреле.

Армия и оружие Армия и оружие Более 30 тыс. жилых домов восстановили в Сирии По состоянию на 13 декабря 2018 года восстановлены 30 841 жилой дом, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений.

Армия и оружие Армия и оружие В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД прокомментировали объяснения Японии по размещению ПРО США Проблема состоит в том, что такие действия лишь обостряют проблемы региональной безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.