Экономика
Российские работодатели задолжали сотрудникам почти 3 млрд рублейКоммерсантъ 05:35
Вице-премьер добавила, что в 2018 году была ликвидирована задолженность по зарплате перед 540 тыс. работниками на сумму 13,6 млрд руб. Татьяна Голикова также обратила внимание на то, что официальные данные статистики отличаются от тех цифр, которые приводятся на совещании.
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