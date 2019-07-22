Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть летИнтерфакс вчера в 17:32
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости". Издание поясняет, что речь идет об упаковках, размер которых отличается от стандартного литра или килограмма.
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С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.Ведомостивчера в 14:59
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GfK Rus: уменьшение размеров упаковки может переключить потребителя на конкурента
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