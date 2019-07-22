С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.

с чего всё началось

Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия В ДТП фуры и автобуса в Дорогобужском районе пострадали 16 человек На место вызова отправились трое спасателей и одна единица техники пожарно-спасательной части № 25.В областном УГИБДД сообщили, что водитель «DAF-105» не уступил дорогу автобусу «Марус», который ехал по главной.В результате аварии троих человек госпитализировали в больницу.

Авто Renault выпустила ретро-кабриолет с мотором от Twizy В Renault не сообщили подробную информацию о новинке, но отметили, что у нее модернизированный дизайн и электрическая силовая установка от Twizy.

Происшествия Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.

Происшествия От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.

Происшествия Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Музыка Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.

Общество В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Политика Кабул попросил объяснить слова Трампа о победе в Афганистане за неделю Кабул попросил у Вашингтона объяснить слова президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за 7–10 дней.

Политика «РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Технологии Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.

Политика Гонка на финише: в Британии назовут имя преемника Мэй В Великобритании 23 июля назовут имя преемника Терезы Мэй. Консерваторы уже проголосовали.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Шоу-бизнес Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе» В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Общество В Нью-Йорке запретили удалять когти у кошек Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, запрещающий удаление когтей у кошек.

Шоу-бизнес Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.

Музыка Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».

Культура Nike посвятил поджигающиеся кроссовки «Очень странным делам» Спортивный бренд Nike выпустил кроссовки, посвященные третьему сезону сериала "Очень странные дела".