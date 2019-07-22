Экономика

Российские производители уменьшили размер упаковкиBFM.ru 02:29

Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK. Например, на рынке появился объем, отличающийся от традиционной классической литровой упаковки.
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с чего всё началось

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.
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