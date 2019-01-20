Экономика
Российские предприниматели протестируют криптоинструментыИзвестия 13:30
Предпринимателям некоторых регионов России разрешат использовать в финансовых операциях криптоинструменты. С такой инициативой выступило Минэкономразвития. В Госдуме поддерживают идею, рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков.
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Экономика
Правительство Франции разработает налог для крупных IT-компаний
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обнародовал план налогообложения крупнейших транснациональных интернет-компаний, включая Google, Facebook, Apple и Amazon.
Обновлено в 07:10
Экономика
Одобрен первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали
Участок Железнодорожный—Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода должен стать первым этапом ВСМ Москва—Казань, которая, в свою очередь, планируется как часть ВСМ «Евразия», позволяющей проехать от Берлина до Пекина за 2,5 суток.
Обновлено в 17:35
Экономика
Продукты изымают из перепродажи
Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено в 17:35
Экономика
Росморречфлот подготовил план развития Севморпути
Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019 – 2024 годах требуется 905,6 млрд руб. Из них государство должно выделить 305 млрд руб. Дополнительная потребность в госсредствах в 2019 – 2021 годах оценивается в 139,5 млрд руб. Остальные 600,6 млрд руб. — внебюджетное финансирование.
Обновлено в 17:35
Экономика
Рост ВВП Китая может стать самым низким почти за 30 лет
Экономический рост Китая в 2018 году может стать самым низким за последние 28 лет.
Обновлено в 04:36
Экономика
Государство предложит инвесторам льготы за инвестиции
Государство предложит предпринимателям дополнительные льготы за инвестиции.
Обновлено в 14:30
Экономика
Виктор Вексельберг продал долю в производителе питьевой воды
Владелец производителя воды Baikalsea Company – «Байкал холдинг» сменил одного из собственников: c 28 декабря 2018 г. владельцем 47% долей вместо структуры Виктора Вексельберга стала фирма «Реам менеджмент», свидетельствуют данные ЕГРЮЛа.
Обновлено в 16:32
Экономика
IT-компании вписали в особый сценарий
Стратегия предлагает учитывать «особый сценарий» развития информационных технологий в России, при котором долговременное обострение международной обстановки вынуждает ограничивать доступ к импортным продуктам.
Обновлено в 17:35
Экономика
Розница и домохозяйства сошлись на низком спросе, как в 2016 году
Розница и домохозяйства сошлись на низком спросе, как в 2016 году В четвертом квартале 2018 года оценки гражданами текущей и прогнозируемой через год ситуации в экономике и личном материальном положении снизились до уровней 2016 года.
Обновлено в 17:35
Экономика
РВК и Da Vinci Capital создают фонд для стартапов на 6 млрд рублей
Российская венчурная компания (РВК) и фонд Da Vinci Capital создают фонд Da Vinci Pre-IPO Tech Fund для инвестиций в состоявшиеся стартапы, планирующие выходить на биржу.
Обновлено в 16:36
Энергетика
Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года
Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Популярные офшоры резко ужесточили требования к бизнесу
По «золотому правилу» бизнес жил десятилетиями.
Обновлено в 15:06
Экономика
В Госдуме предлагают «газовую амнистию» для регионов
Для регионов с наименьшими доходами можно было бы провести так называемую газовую амнистию, то есть простить им долги за газ.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы
"Организация начала реализовывать первый контракт в этом году – покупка в кредит 200 тысяч тонн пшеницы российского происхождения по цене около 135 тысяч сирийских лир (311 долларов – ред.) за одну тонну", - заявил местной газете al-Baath Касим.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Торговый рекорд: как улучшение отношений России и Китая скажется на положении США
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с RT отметил, что ускоренный рост отношений России и Китая связан с нарушением баланса торговли Китая и США, а также России и ЕС из-за тарифного противостояния и санкций.
Обновлено в 15:00