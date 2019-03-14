Политика

Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера ГуайдоИзвестия 06:38

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Они поговорили с ним по телефону от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
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Пранкеры Лексус и Вован разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

URA.Ru08:52

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

РИА Новости08:46

Гуайдо готов распорядиться счетами Мадуро по-хозяйски

Вести.Ruвчера в 14:25

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли самопровозглашенного президента Венесуэлы

UssurMedia.ru10:39

Пранкеры позвонили Гуаидо от лица президента Швейцарии

РБК07:17

Пранкеры позвонили Гуаидо от имени президента Швейцарии

RT на русском08:11

Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

Взгляд.рувчера в 12:20
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Политика

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России

Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф назвал главную проблему России.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Состояние певицы Юлии Началовой улучшилось, сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 09:10
Политика

Грудинин получит мандат Жореса Алфёрова в Госдуме

Президиум КПРФ принял решение передать мандат умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова бывшему кандидату в президенты от партии Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:50
Политика

Россия запретила полеты Boeing 737 Max

Россия присоединилась к ним только 14 марта. О закрытии воздушного пространства объявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 06:21
Экономика

Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд

«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Планировавшие теракт сторонники ИГ ликвидированы в Ставропольском крае

В Ставропольском крае нейтрализованы двое бандитов, планировавших теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Ингушетии перевернулась самоходная гаубица

В Ингушетии произошло ДТП с артиллерийской установкой. Об этом "РГ" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Обновлено в 09:53
Общество

Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Политика

Глава Липецка досрочно подал в отставку

«Сергей Иванов обратился в городской совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В аэропорту Ноябрьска спецмашина столкнулась с самолетом

Спецмашина, проводящая противообледенительную обработку, столкнулась с самолетом в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО), пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает пресс-служба авиакомпании "Ямал".
Обновлено в 08:15
Политика

МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата

Как сообщало издание Dagens Nyheter, в среду МИД Швеции вызывал российского посла Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из дипломатов покинул страну.
Обновлено в 09:42
Кино

«Гурвинек» вернется в прокат 16 марта

Российско-чешский мультфильм «Гурвинек», которому большинство кинотеатров России устроили бойкот, вернется в прокат 16 марта.
Обновлено в 10:28
Политика

Путин на закрытой встрече обсудил вопрос о защите прав бизнесменов

Банкир Андрей Костин рассказал, что на встрече главы государства с бизнесменами был поднят вопрос о судебных исках, с которым сталкиваются бизнесмены и о защите прав предпринимателей.
Обновлено в 10:25
Политика

СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и оскорблении властей

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) попросил главу государства Владимира Путина отклонить и направить на доработку законы о наказании за фейковые новости и оскорбления властей и государственных символов в интернете.
Обновлено в 10:41
Политика

Сергей Аксенов оценил развитие Крыма в составе РФ

Крым отметит пятилетний юбилей референдума о воссоединении полуострова с Россией.
Обновлено в 08:51
Политика

Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны.
Обновлено в 09:50
Кино

Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне

Первый канал покажет документальный фильм "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне на своем сайте, а не в эфире, сообщила РИА Новости руководитель дирекции общественных связей телеканала Лариса Крымова.
Обновлено в 07:29
Технологии

Хакеры атаковали «Яндекс» из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора

Несколько дней назад компания Яндекс и другие российские интернет-холдинги подверглись мощной DNS-атаке (подмена записи в Domain Name System, системе доменных имен), сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из отраслевых ассоциаций.
Обновлено в 08:12
Происшествия

«Обливший» зеленкой «Родину-мать» в фотошопе оппозиционер заплатит

В марте 2017 года, за несколько дней до публикации фото «облитой» зеленкой «Родины-матери», неизвестные забросали Навального шариками с зеленкой в Барнауле, куда он приехал, чтобы открыть свой избирательный штаб.
Обновлено в 09:35
Политика

Число россиян хотят увеличить за счет мигрантов

В течение пяти лет планируется увеличить население страны на 5-10 миллионов человек за счет русскоговорящих мигрантов из следующих стран: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.
Обновлено в 03:38
Политика

Арам Габрелянов прокомментировал мем «МБХ медиа» с Путиным и Симоньян

Сотрудники «МБХ медиа» сделали главными действующими лицами мема Путина и Симоньян, а фото тайского борца с режимом заменили снимком Ходорковского в тюремной робе.
Обновлено в 10:33
Политика

FT: Часть «Северного потока-2» могут выделить в отдельную компанию

Группа компаний, которая участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, рассматривает вариант выделения последних 50 километров трубы в территориальных водах ФРГ в отдельную компанию.
Обновлено в 07:32
Происшествия

На Украине возбудили уголовное дело по факту смерти сотрудника АП

Уголовное дело возбуждено в связи со смертью сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого.
Обновлено в 10:00
Экономика

Глава ФНС провел мастер-класс для «Лидеров России» по цифровизации

Финалисты конкурса "Лидеры России" поучаствовали в мастер-классе, который для них провел глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, сообщает ФНС.
Обновлено в 08:08
Авто

Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями

Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу

США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерное оружие.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке

Обновлено в 08:30
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

Обновлено вчера в 22:17
Политика

Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК

Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".
Обновлено в 07:55
Политика

Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира

В Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира 16-летнюю школьницу.
Обновлено в 05:52
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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