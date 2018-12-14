Экономика
Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортных
Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортныхРБК00:32
По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", собирающие такие данные с 2013 года.
РБК00:32
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По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», собирающие такие данные с 2013 года.РБК00:32
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