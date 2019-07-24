Футбол
Сборная России обыграла Швейцарию в отборе ЧМСоветский спорт вчера в 14:19
В матче первого тура второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира сборная России обыграла Швейцарию 9:3. В составе победителей забивали Алексей Макаров (трижды), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (у всех по дублю).
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