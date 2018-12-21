Происшествия
На борту разбившегося в Демокатической республике Конго (ДРК) самолета Ан-26 в составе экипажа были три российских пилота, сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
Коммерсантъ08:21
с чего всё началось
Трое россиян, по неподтвержденным данным, управляли разбившимся в четверг в Демократической Республике Конго (ДРК) грузовым самолетом Ан-26, который доставлял избирательные материалы в провинцию Касаи. Судьба пилотов и точное место трагедии пока остаются неизвестными.ТАСС07:56
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Происшествия
МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера
Тверской районный суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую
Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
Обновлено в 08:34
Происшествия
При стрельбе в центре Вены погиб один человек
В результате стрельбы в ресторане в центре Вены погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:34
Происшествия
Пассажиры избили полицейского в московском метро
Обновлено в 04:29
Происшествия
Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении
Обновлено в 05:10
Происшествия
Советник дагестанского премьера найден мертвым
В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
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Происшествия
Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам
Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
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Происшествия
Винника госпитализировали в тюремную больницу
Россиянин Александр Винник срочно госпитализирован в тюремную больницу в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы
В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве задержали девушку за торговлю девственностью подростка
В Москве задержали молодую жительницу Петербурга за попытку продать девственность 15-летней девушки-подростка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне
В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:45
Происшествия
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Аэропорт Гатвик возобновил работу
Аэропорт Гатвик возобновил работу - там приземлился в пятницу первый пассажирский самолет, сообщает лондонская радиостанция LBC.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Москве госпитализировали фигурантку дела «Нового величия»
Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова, обвиняемая в участии в экстремистской организации и находящаяся под домашним арестом, была госпитализирована, сообщил РИА Новости её адвокат Николай Фомин.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Сочи при загадочных обстоятельствах исчез мужчина
В полицию Сочи 18 декабря обратились местные жители, которые сообщили, что пропал их родственник 45-летний Вадим Санников.
Обновлено в 08:49