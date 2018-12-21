Происшествия

В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем
Коммерсантъ
08:21

На борту разбившегося в Демокатической республике Конго (ДРК) самолета Ан-26 в составе экипажа были три российских пилота, сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
Коммерсантъ08:21
с чего всё началось

Разбившимся в ДР Конго самолетом мог управлять российский экипаж

Трое россиян, по неподтвержденным данным, управляли разбившимся в четверг в Демократической Республике Конго (ДРК) грузовым самолетом Ан-26, который доставлял избирательные материалы в провинцию Касаи. Судьба пилотов и точное место трагедии пока остаются неизвестными.
ТАСС07:56

Подробнее о событии

В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем

Коммерсантъ08:21

В Африке разбился грузовой самолет с российским экипажем

РБК08:16

В Конго разбился самолет с россиянами на борту

URA.Ru07:59

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-26 были трое пилотов из России

RT на русском07:58

На борту разбившегося в ДРК Ан-26 были три российских пилота

РИА Новости07:56

Разбившимся в ДР Конго самолётом Ан-26 мог управлять российский экипаж

Life.ru07:45

Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в ДР Конго

ТАСС07:40
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Происшествия

МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера

Тверской районный суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
Обновлено в 08:34
Происшествия

При стрельбе в центре Вены погиб один человек

В результате стрельбы в ресторане в центре Вены погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Пассажиры избили полицейского в московском метро

Обновлено в 04:29
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Обновлено в 05:10
Происшествия

Советник дагестанского премьера найден мертвым

В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия

Винника госпитализировали в тюремную больницу

Россиянин Александр Винник срочно госпитализирован в тюремную больницу в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Москве задержали девушку за торговлю девственностью подростка

В Москве задержали молодую жительницу Петербурга за попытку продать девственность 15-летней девушки-подростка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:45
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Аэропорт Гатвик возобновил работу - там приземлился в пятницу первый пассажирский самолет, сообщает лондонская радиостанция LBC.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Москве госпитализировали фигурантку дела «Нового величия»

Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова, обвиняемая в участии в экстремистской организации и находящаяся под домашним арестом, была госпитализирована, сообщил РИА Новости её адвокат Николай Фомин.
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Происшествия

В Сочи при загадочных обстоятельствах исчез мужчина

В полицию Сочи 18 декабря обратились местные жители, которые сообщили, что пропал их родственник 45-летний Вадим Санников.
Обновлено в 08:49
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Демократическая Республика Конго
Государство
Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
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