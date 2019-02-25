Российские пенсионеры получат доплатыLenta.ru 09:26

с чего всё началось

В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.

Экономика «Ъ» сообщил о среднем росте цен на авиабилеты до 33% Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.

Армия и оружие ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.

Политика Порошенко сравнил евроинтеграцию Украины с кубинской самбой В анекдоте, рассказанном Порошенко, украинская делегация прибыла на Кубу и предложила кубинцам начать работать вместо того, чтобы танцевать самбу.

Политика Univision сообщила о задержании своих журналистов на интервью с Мадуро В телекомпании рассказали, что президенту Венесуэлы не понравились вопросы корреспондентов Испаноязычная телекомпания Univision сообщила, что ее журналисты были задержаны 25 февраля во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Политика Тимошенко: Украина закупает российский газ «через Марс» Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что в последние пять лет Киев продолжает регулярные покупки газа у России через так называемую систему "Марс".

Политика Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал в отставку «Мэр города Улан-Удэ Александр Голков уходит в отставку по собственному желанию», — заявили в мэрии.

Энергетика «Газпром» увеличил долю поставок газа в ЕС до рекордных значений «В 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%», — приводятся слова генерального директора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой.

Финансы «Газпром» ожидает рекордно высокие дивиденды за 2018 год В 2017 г. размер дивидендов составил 8,04 руб. на акцию, оставшись на уровне предыдущего года (8,0397 руб. в 2016 г.). В августе топ-менеджер «Газпрома» впервые допустил, что по итогам 2018 года компания может увеличить дивиденды.

Происшествия Взрыв произошел на российском судне в Японском море Гендиректор компании "Гудзон" Олег Аникин проинформировал о взрыве на судне "Партизан". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Порошенко оскорбил возмущённого долгами по зарплате шахтёра Украинский президент Пётр Порошенко в ходе визита в город Червоноград Львовской области допустил грубое высказывание в адрес одного из шахтёров, возмущённого долгами по зарплате.

Экономика Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Политика Глава МИД Ирана подал в отставку В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.

Происшествия «Коммерсантъ»: ФСБ предотвратила планы террористов атаковать ГРУ Собрать бомбу террористы не успели, их ячейка была задержана в полном составе 6 сентября 2016 г. Собеседник рассказал изданию, что сотрудники ФСБ наблюдали за ячейкой с момента ее формирования и планировали выйти на ее ближневосточного организатора, но это не удалось.

Политика Посол Венесуэлы: Гумпомощь США содержала просроченные лекарства Гуманитарная помощь, направленная Вашингтоном в Венесуэлу, содержала просроченные лекарства и испорченные продукты питания.

Политика Facebook разблокировал связанные с RT проекты Как сообщает телеканал RT, руководство Facebook разблокировало ранее заблокированные страницы четырех независимых проектов Maffick Media.

Происшествия В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.

Политика «Газпром» покидают два ключевых топ-менеджера Из компании уходят два ключевых топ-менеджера: глава экспортного направления монополии Александр Медведев и зампред по поставкам газа в РФ Валерий Голубев.

Политика Пенс пригрозил изоляцией поддерживающим Мадуро странам Вице-президент США Майк Пенс анонсировал новые санкции в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, пригрозив поддерживающим его странам мировой изоляцией.

Экономика Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.

Политика Игорь Малашенко покончил с собой Медиаменеджеру, экс-гендиректору и одному из создателей компании НТВ Игорю Малашенко было 64 года, напоминает "Интерфакс".

Общество Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле» Минстрой к апрелю внесет в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который должен устранить криминальные и недобросовестные схемы на рынке ритуальных услуг.

Политика Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.