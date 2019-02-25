Российские пенсионеры получат доплатыLenta.ru вчера в 09:26

с чего всё началось

В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.

Происшествия Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.

Происшествия ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.

Происшествия Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить Малашенко рядом с отцом Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом с отцом.

Политика Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".

Музыка Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.

Спорт Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.

Политика Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Футбол «Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Политика В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин» Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».

Армия и оружие В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.

Происшествия В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.

Политика Глава МИД Ирана объявил об отставке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.

Экономика РБК узнал размер комиссии для ритейла в системе быстрых платежей Центробанк предлагает установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия будут платить в системе быстрых платежей (СБП) за прием оплаты от населения с помощью QR-кода.

Происшествия СК возбудил дело после смерти младенца в доме ребенка в Хабаровске Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в доме ребенка, сообщается на сайте СК РФ.

Экономика Авиабилеты в России подорожали на треть В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

Происшествия В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне возобновившей падение нефти Доллар США и евро отыграли потери первой половины торгов и растут на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей падение нефти.

Экономика Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Общество Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Политика Facebook разблокировал страницы проекта RT Facebook разблокировал страницы проекта In The Now, связанного с российским телеканалом RT; как пояснил CNN представитель Facebook, это решение было принято после того, как компания Maffick Media (владелец этих страниц) согласилась указать в их описании, что они связаны с RT и Ruptly.