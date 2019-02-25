Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимумаРИА Новости вчера в 13:14
Правительство одобрило законопроект о начислении соцдоплат сверх прожиточного минимума. Суммы индексаций будут учтены в ходе пересмотра размера социальной доплаты к пенсии. Это связано с изменением прожиточного минимума в следующем году.
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с чего всё началось
Проект изменений в закон «О государственной социальной помощи» был разработан Минтрудом и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 25 февраля.РБКвчера в 11:26
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Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить Малашенко рядом с отцом
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом с отцом.
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Происшествия
Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
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Происшествия
На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой
Обновлено в 01:41
Политика
Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера
Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Политика
Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы
По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
Обновлено в 02:18
Авто
Opel возвращается на российский рынок
Немецкий автопроизводитель Opel возвращается на российский рынок, говорится в сообщении концерна PSA Group, в который входит Opel.
Обновлено в 02:11
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Обновлено в 01:30
Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену
Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 00:52
Музыка
Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США
Обновлено в 02:27
Спорт
Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов
Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.
Обновлено в 02:35
Музыка
Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Гордума Екатеринбурга «завернула» референдум о храме Святой Екатерины
Напомним, ранее комиссия по местному самоуправлению под руководством Алексея Вихарева рекомендовала гордуме не давать согласия на проведение референдума о храме Святой Екатерины.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире
Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
Обновлено в 02:17
Политика
Глава МИД Ирана неожиданно подал в отставку
Служил послом Ирана в ООН и стал министром иностранных дел в 2013 году после того, как был избран на свой пост президент Хасан Рухани.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы
В управлении МВД России проинформировали о нападении на полицейского на северо-востоке столицы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В «Газпроме» оценили влияние директивы ЕС на «Северный поток — 2»
Изменения в директиве Евросоюза затронут лишь небольшую часть газопровода «Северный поток — 2», заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Пятимесячная девочка умерла в доме ребёнка в Хабаровске
Тело пятимесячной девочки было обнаружено накануне вечером в кроватке в помещении одной из групп дома ребёнка.
Обновлено в 02:32
Общество
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал за откровенность проведенный в Дагестане спектакль "Охота на мужчин", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:24
Экономика
Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году
Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро
Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:23
Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55
Политика
Тимошенко заявила, что Украина продолжает закупать российский газ
Обновлено вчера в 16:58