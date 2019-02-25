Экономика

Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимумаРИА Новости вчера в 13:14

Правительство одобрило законопроект о начислении соцдоплат сверх прожиточного минимума. Суммы индексаций будут учтены в ходе пересмотра размера социальной доплаты к пенсии. Это связано с изменением прожиточного минимума в следующем году.
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с чего всё началось
Проект изменений в закон «О государственной социальной помощи» был разработан Минтрудом и одобрен
 комиссией правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 25 февраля.
РБКвчера в 11:26

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Подсчитаны расходы на повышение пенсий

Lenta.ru02:28

Социальные доплаты повысят благосостояние пенсионеров

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Малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты сверх прожиточного минимума

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Пенсии выводят за прожиточный минимум

Коммерсантъвчера в 17:38

Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 13:14

Пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

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Произведут индексацию пенсий по предложению Путина

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 03:56
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
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Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить Малашенко рядом с отцом

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом с отцом.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки

Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
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Происшествия

На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой

Обновлено в 01:41
Политика

Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера

Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Политика

Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы

По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
Обновлено в 02:18
Авто

Opel возвращается на российский рынок

Немецкий автопроизводитель Opel возвращается на российский рынок, говорится в сообщении концерна PSA Group, в который входит Opel.
Обновлено в 02:11
Происшествия

На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв

Обновлено в 01:30
Футбол

«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену

Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 00:52
Музыка

Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 02:27
Спорт

Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.
Обновлено в 02:35
Музыка

Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса

Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Экономика

Авиабилеты в России подорожали на треть

В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Политика

В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Гордума Екатеринбурга «завернула» референдум о храме Святой Екатерины

Напомним, ранее комиссия по местному самоуправлению под руководством Алексея Вихарева рекомендовала гордуме не давать согласия на проведение референдума о храме Святой Екатерины.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире

Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
Обновлено в 02:17
Политика

Глава МИД Ирана неожиданно подал в отставку

Служил послом Ирана в ООН и стал министром иностранных дел в 2013 году после того, как был избран на свой пост президент Хасан Рухани.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы

В управлении МВД России проинформировали о нападении на полицейского на северо-востоке столицы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

В «Газпроме» оценили влияние директивы ЕС на «Северный поток — 2»

Изменения в директиве Евросоюза затронут лишь небольшую часть газопровода «Северный поток — 2», заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Пятимесячная девочка умерла в доме ребёнка в Хабаровске

Тело пятимесячной девочки было обнаружено накануне вечером в кроватке в помещении одной из групп дома ребёнка.
Обновлено в 02:32
Общество

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал за откровенность проведенный в Дагестане спектакль "Охота на мужчин", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:24
Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 16:52
Спорт

В финал голосования за лучший стадион мира пробилась «Мордовия Арена»

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро

Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:23
Экономика

Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55
Политика

Тимошенко заявила, что Украина продолжает закупать российский газ

Обновлено вчера в 16:58
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