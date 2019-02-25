Российские пенсионеры получат доплатыLenta.ru 09:26

с чего всё началось

В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.

Политика Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.

Экономика Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья.

Общество Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.

Экономика Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.

Происшествия В Казахстане арестован журналист, призывавший «резать русских» Расследование против Бистаева было начато после публикации видео, на котором он призывает «резать русских» и «устроить им голодомор», а также высказывает мнение, что казахстанцы «живут в оккупированной стране».

Политика Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.

Хоккей «Динамо» в гостях обыграло «Йокерит» в первом матче серии плей-офф В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Даниил Тарасов (29-я минута), Иван Муранов (46), Вадим Шипачев (50) и Евгений Мозер (60 п.в.). У финской команды отличились Йон Норман (34) и Кристиан Весалайнен (52).

Политика Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.

Политика СБ ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле по запросу США США инициировали открытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле.

Происшествия Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.

Политика Два зампреда правления покинут «Газпром» «Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».

Происшествия Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания.

Спорт Губерниев уверен в двухлетней дисквалификации для Васильевой Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно информации о том, что биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, передает "Советский спорт".

Политика Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС В понедельник, 25 февраля, профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза № 2», пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы.

Экономика Фонд Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убытком Чистый убыток в четвертом квартале составил $25,4 млрд против чистой прибыли $32,6 млрд за тот же период прошлого года.

Происшествия Не менее 20 человек эвакуированы из горящего дома на севере Москвы Пожарные эвакуировали не менее 20 человек из многоэтажного дома, одна из квартир в котором загорелась.

Политика Порошенко рассказал о планах после окончания президентства Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.

Армия и оружие На Украине задержали экс-главу Генштаба Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.

Происшествия Арестован водитель, сбивший пятерых пешеходов на Невском проспекте Водитель, сбивший на Невском проспекте Петербурга пятерых пешеходов, арестован на 2 месяца.

Спорт В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.