Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старостьLenta.ru 08:54

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос
 Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании.
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Обновлено вчера в 18:01
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ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

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Представители американской стороны говорят о том, что российские специалисты, которые помогут Турции запустить высокопроизводительные комплексы С-400, могут поставить под угрозу целостность оборонных систем НАТО, которые работают вместе.
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Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

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Сайт kp.ru ранее писал о том, как правильно уступать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам.
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Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении покинуть пост главы Минобороны ФРГ независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.
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Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

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Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
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