с чего всё началось

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Происшествия Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Армия и оружие В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих Всего домой вернулись около 300 военнослужащих, которые успешно выполнили специальные задачи в Сирии.

Происшествия В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе Повышение уровня воды в реке Лопва привело к подтоплению 10 жилых домов в селе Юрла Пермского края, из-за чего из своих домовладений были эвакуированы 59 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Общество Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.

Происшествия В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.

Политика Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Общество В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой Система представляет собой единый архив органов загсов России и должна давать гражданам возможность получать справки о браках, рождениях и смертях по месту жительства или пребывания.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Политика Эксперты предсказали высокую вероятность отставки губернатора Сипягина По итогам оценок экспертов, Владимир Сипягин попал в «красную группу риска». В ней находятся губернаторы с высокой вероятностью отставки.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Театры Сегодня «Геликон-опера» представит в Коломне «Мазепу» Сегодня в Коломне артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера» представят спектакль «Мазепа» П.И. Чайковского.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Политика Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.