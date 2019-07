Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.

Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых военных летательных средств и отдало российским боевым машинам сразу три строчки.