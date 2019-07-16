с чего всё началось

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Финансы Экономист назвал «самый плохой день» для рубля Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Политика Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.

Происшествия В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Происшествия В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.

Армия и оружие Следствие купило улику по делу MH17 Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.

Космос «Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Армия и оружие В США включили российские истребители в пятёрку самых быстрых Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых военных летательных средств и отдало российским боевым машинам сразу три строчки.

Политика Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.

Кино «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми» Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.

Финансы Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Армия и оружие Немецкие СМИ призвали Запад дать отпор «российской агрессии» В информационном агентстве Frankfurter Allgemeine, издаваемом в Германии, заявили, что Западу необходимо ответить на «агрессию со стороны РФ», так как та не планирует отказываться от новейших ракет.

Происшествия Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.

Общество Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.

Общество Жительница Екатеринбурга через суд вернула стоимость Tesla Екатеринбурженка через суд вернула стоимость автомобиля Tesla, у которого перестали работать электронные ключи, плюс штраф - в общей сложности почти 20 миллионов рублей.