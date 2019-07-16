Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старостьГазета.Ru 09:25
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.
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с чего всё началось
Банковские вклады, вложения в недвижимость и, наконец, собственные накопления рассматривают, в основном, наши сограждане в качестве дополнительного источника доходов на пенсии, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Интересант06:28
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Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Обновлено в 07:23
Общество
ООН сообщила о сокращении смертности от СПИДа в мире на треть за 8 лет
В 2018 году от ВИЧ в мире умерли 770 тыс. человек, что на 33% меньше, чем в 2010 году, сообщается в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAID).
Обновлено в 09:17
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
Обновлено в 07:34
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Общество
Мэрия показала, как перестроили новую школу на ВИЗ-бульваре, за которую дрались родители
Родители несколько лет ждали, когда достроят новое здание, дети кочевали в это время по другим школам.
Обновлено в 08:58
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Александр Петров отказался сниматься в фильме «Полицейский с Рублевки»
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Режиссер «Зеркал» хочет переснять знаменитый «Кошмар на улице Вязов»
Исходя из слов Ажа, «Кошмар на улице Вязов» является одной из самых травматичных картин, которые он смотрел в детстве.
Обновлено в 00:22
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Политика
Омбудсмены РФ и Украины обсудили перспективы совместной работы
Во время переговоров обсуждались перспективы обмена задержанных граждан РФ и Украины, а также вопросы обеспечения доступа к ним врачей.
Обновлено в 09:21
Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Общество
Медведев оценил ход благоустройства Тулы
Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Спорт
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении
Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.
Обновлено в 05:49
Технологии
Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой
Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.
Обновлено в 04:13