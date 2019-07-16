Экономика

Пенсионеры в России отказались копить на старостьГазета.Ru 09:25

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.
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с чего всё началось
Банковские вклады, вложения в недвижимость и, наконец, собственные накопления рассматривают, в основном, наши сограждане в качестве дополнительного источника доходов на пенсии, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
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