с чего всё началось

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан. Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.

Пенсионеры в России отказались копить на старость

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