Экономика
Российские отели выступили против Booking.comLenta.ru 06:50
Российские отели пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис онлайн-бронирования Booking.com, пишет «Коммерсантъ». Их позицию в письме выразила организация «Опора России».
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с чего всё началось
Сервис снова стал поводом для жалоб Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, считают в «Опоре России». Организация уже пожаловалась на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).Коммерсантъвчера в 17:22
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Наука
Ученые сообщили об ускорении смещения магнитного полюса Земли
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Происшествия
В Петербурге студента убило упавшей с крыши глыбой льда
В Петербурге 23-летний юноша скончался от падения наледи.
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Обновлено в 10:08
Интернет
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Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone X
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СК задержал бывшего мэра Арзамаса, который премировал сам себя
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Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии».
Обновлено в 09:16
Экономика
Банк России утвердил новый фирменный стиль своего логотипа
Банк России утвердил новый фирменный стиль своего логотипа - двуглавого орла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 09:03
Авто
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Пока же версия SVAutobiography стала первым и единственным Веларом с мотором V8: у остальных машин в гамме только турбочетверки или максимум двигатели V6.
Обновлено в 09:28
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью
Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори
Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:21
Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
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Квартира дочери Башмета в доме на Никитском бульваре полностью сгорела
Обновлено вчера в 04:50
Наука
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Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине, сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на исследователей.
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Происшествия
Воздух в Петербурге отравило ядовитое вещество
Источником странного запаха, который беспокоил жителей нескольких районов Петербурга 5 февраля, стала цистерна с остатками ядовитого вещества, которое добавляют в газ.
Обновлено в 09:50
Происшествия
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Обновлено в 09:38
Экономика
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Смерть основателя криптобиржи Quadriga привела к потере $140 млн
Крупнейшая канадская биржа криптовалют Quadriga лишилась доступа к цифровой валюте стоимостью около $140 млн из-за внезапной смерти ее 30-летнего основателя Джеральда Коттена.
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Общество
В Петербурге сторонников Навального оштрафовали на 7 млн руб
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Наука
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Выяснилось, что у людей с депрессией, вне зависимости от лечения антидепрессантами, была нехватка бактерий родов Coprococcus и Dialister.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
«Северсталь» начнет производство труб для нефтяной отрасли
Обновлено в 06:01
Общество
«Победа» ограничила размер ручной клади
Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:42