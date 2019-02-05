Российские отели выступили против Booking.comLenta.ru 06:50

Сервис снова стал поводом для жалоб Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, считают в «Опоре России». Организация уже пожаловалась на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

с чего всё началось

Российские отели пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис онлайн-бронирования Booking.com, пишет «Коммерсантъ». Их позицию в письме выразила организация «Опора России».

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