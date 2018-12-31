Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов. Расчеты проведены РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян.

Экономика Экономика Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6% Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.

Экономика Экономика В России начала работать система быстрых платежей С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).

Энергетика Энергетика Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1% Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».

Экономика Экономика Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500 Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500.

Энергетика Энергетика Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Экономика Экономика Вступает в силу ограничение перерасчета налогов на недвижимость Вступающие в силу поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения.

Экономика Экономика Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Политика Политика США против Китая: глобальная торговая война наступит в 2019 году В начале 2018-го экономики Китая и США росли, но все изменила развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война.

Экономика Экономика Украинский эксперт прокомментировал монетизацию льгот на услуги ЖКХ Субсидии на услуги жилищно-коммунального хозяйства на Украине не работают, их придумали, чтобы воровать деньги из государственного бюджета, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

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Экономика Экономика Магазины начали пробивать чеки с новым НДС В начале ноября стало известно, что производители кассовых аппаратов начали уведомлять клиентов о том, что обновление оборудования для перехода на новый НДС на чеке будет платным (по закону ставка печатается на кассовом чеке), поэтому к 00:00 1 января 2019 года все кассовые аппараты должны быть «перепрошиты» под новую ставку НДС.

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