Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год уменьшилось на 5,915 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

с чего всё началось

Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов. Расчеты проведены РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян.

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