Российские офицеры попали в засаду боевиков в СирииLenta.ru 13:13

с чего всё началось

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин. В машине находились майор и два полковника.

Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

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