Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на РосгвардиюLenta.ru вчера в 23:31

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности выбирать охрану самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Добыча полезных охраняемых

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.
Коммерсантъвчера в 17:23

Подробнее о событии

Минэнерго предложило изменить закон об охране ТЭК

Ведомости10:24

«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

РБКвчера в 21:51

В Росгвардии удивились жалобам нефтяных компаний на требования к охране предприятий

Интерфакс03:57

Росгвардию удивили жалобы нефтяников на монополизацию рынка ЧОП

РИА Новости04:52

В Росгвардии ответили на жалобы нефтяных компаний Патрушеву

URA.Ru04:43

Росгвардия удивлена заявлениями нефтекомпаний о монополизации рынка охранных услуг

ТАСС04:08

Росгвардия удивилась жалобам нефтяников на монополизацию рынка ЧОПов

Коммерсантъ05:59
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Культура

Скончался известный сатирик Семён Лившин

В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Спасатели нашли тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено в 13:23
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Обновлено в 05:54
Общество

Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Обновлено в 18:53
Космос

В Роскосмосе предложили создать систему спутников «Государево око»

Роскосмос предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на Земле.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах

Обновлено в 15:59
Культура

Умер телеведущий Виктор Мочалов

Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 17:46
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Гаджеты

Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ

В целом LG G8 получит фирменный дизайн, в котором выполнены и другие смартфоны компании.
Обновлено в 05:53
Авто

Для УАЗ «Патриот» названы новые опции

Стоимость опций будет названа в скором будущем.
Обновлено в 13:00
Наука

Главную причину ожирения нашли в голове

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Технологии

Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть

В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук

«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН.
Обновлено в 07:23
Общество

Суд арестовал на 10 суток блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок

Пресненский суд арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на 10 суток за то, что они перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 11:37
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Космос

В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект

При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили

Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Культура

Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом

Обновлено в 13:03
Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»

В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Алекса Лесли и Настю Рыбку сразу по прибытии задержали в Шереметьево

Алекса Лесли и Настю Рыбку сразу по прибытии задержали в Шереметьево Как рассказала гражданская жена Алекса Лесли журналистам, задержанных обвинили по статье "Вовлечение в незаконное занятие проституцией".
Обновлено вчера в 23:55
Интернет

Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть

Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
Обновлено вчера в 07:10
Религия

В Риге отменили крещенские купания

В Риге отменили крещенские купания из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:36
Общество

Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму

Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 10:46
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