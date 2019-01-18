Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на РосгвардиюLenta.ru вчера в 23:31
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности выбирать охрану самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить230
с чего всё началось
Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.Коммерсантъвчера в 17:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Культура
Скончался известный сатирик Семён Лившин
В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Спасатели нашли тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено в 13:23
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Общество
Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Обновлено в 18:53
Космос
В Роскосмосе предложили создать систему спутников «Государево око»
Роскосмос предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на Земле.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах
Обновлено в 15:59
Культура
Умер телеведущий Виктор Мочалов
Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 17:46
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ
В целом LG G8 получит фирменный дизайн, в котором выполнены и другие смартфоны компании.
Обновлено в 05:53
Авто
Для УАЗ «Патриот» названы новые опции
Стоимость опций будет названа в скором будущем.
Обновлено в 13:00
Наука
Главную причину ожирения нашли в голове
Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Технологии
Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть
В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук
«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН.
Обновлено в 07:23
Общество
Суд арестовал на 10 суток блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок
Пресненский суд арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на 10 суток за то, что они перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 11:37
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Космос
В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект
При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто
Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили
Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом
Обновлено в 13:03
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»
В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Алекса Лесли и Настю Рыбку сразу по прибытии задержали в Шереметьево
Алекса Лесли и Настю Рыбку сразу по прибытии задержали в Шереметьево Как рассказала гражданская жена Алекса Лесли журналистам, задержанных обвинили по статье "Вовлечение в незаконное занятие проституцией".
Обновлено вчера в 23:55
Интернет
Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть
Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
Обновлено вчера в 07:10
Религия
В Риге отменили крещенские купания
В Риге отменили крещенские купания из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:36
Общество
Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму
Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46