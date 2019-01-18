Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на РосгвардиюLenta.ru вчера в 23:31
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности выбирать охрану самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.Коммерсантъвчера в 17:23
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Спасатели нашли тело летчика разбившегося Су-34
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Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
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Культура
Умер телеведущий Виктор Мочалов
Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
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Для УАЗ «Патриот» озвучены новые опции
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Скончался известный сатирик Семён Лившин
В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
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В Риге сообщили об отмене крещенских купаний
В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) сообщили, что крещенские купания в Риге отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии
В минувшую пятницу, 18 января, в США экстрадирован из Болгарии гражданин России Александр Жуков, ранее обвиненный властями Соединенных Штатов в интернет-мошенничестве.
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В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене на $1,4 млн
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Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
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Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах
Обновлено в 15:59
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Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
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Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Космос
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Российские ученые из НПО Лавочкина предложили отправить космический аппарат для исследования Марса и его спутника Фобоса.
Обновлено в 01:53
Интернет
В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей
Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено вчера в 10:38
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
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В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Обновлено в 09:52
Космос
В Роскосмосе предложили создать систему спутников «Государево око»
Обновлено в 10:43
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
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Москва вошла в 10 самых привлекательных и дешевых столиц для туристов
Москва вошла в первую десятку самых привлекательных и в то же приемлемых по тратам столиц мира для иностранных туристов в 2018 году по версии интернет-издания "Business Insider".
Обновлено вчера в 09:58
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Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ
В целом LG G8 получит фирменный дизайн, в котором выполнены и другие смартфоны компании.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Закончены предварительные испытания модернизированного Ми-26
Согласно имеющейся информации, был успешно закончен предварительный этап испытаний Ми-26Т2В.
Обновлено в 19:36
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Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть
В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
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Обновлено вчера в 12:13
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Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Общество
В Мурманске отделения «Почты России» приостановили продажу пива
"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", — сказала Голушкова.
Обновлено в 09:18
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
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В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
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Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено в 03:10