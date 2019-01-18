Российские нефтяные компании пожаловались на РосгвардиюLenta.ru вчера в 23:31

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.

с чего всё началось

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности выбирать охрану самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ».

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