Российские нефтяные компании пожаловались на РосгвардиюLenta.ru вчера в 23:31

ЧОПам нефтяных компаний мешает Росгвардия Нефтекомпании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа.

с чего всё началось

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности выбирать охрану самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ».

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