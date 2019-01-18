Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на РосгвардиюLenta.ru вчера в 23:31
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности выбирать охрану самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
ЧОПам нефтяных компаний мешает Росгвардия Нефтекомпании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа.Коммерсантъвчера в 17:23
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Экономика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
En+ подтвердила планы Дерипаски снизить долю в компании до менее 50%
Бизнесмен Олег Дерипаска снизит прямое и косвенное владение в En+ до менее чем 50%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:38
Финансы
Отток капитала из России вырос в 2018 году в 2,7 раза
Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Мост Благовещенск-Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года
Мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур будет введен в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов перед совещанием с участием главы Минвостокразвития Александром Козловым.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, которое утверждает план мероприятий по трансформации делового климата.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика
Цены на нефть пока останутся «в узком коридоре»
Можно ожидать, что до конца недели «болтанка» цены нефти в узком коридоре сохранится.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика
Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Сербию
Россия готова увеличить объёмы поставок газа в Сербию, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Глава ПФР назвал основную цель улучшения пенсионного законодательства
Дроздов отметил, что индексация пенсий должна быть выше инфляции, и "пенсионное обеспечение наших граждан должно достигать тех целей, которые поставлены в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы РФ".
Обновлено вчера в 19:14
Энергетика
«Газпром» заморозит на три года цены на ростовских заправках
ПАО "Газпром" на своих заправках в Ростовской области заморозит на три года цены на топливо на текущем уровне - 16,5 рублей за кубометр - для развития рынка газомоторного топлива, говорится в пресс-релизе управления информации компании.
Обновлено вчера в 15:26
Энергетика
Минэнерго заключило соглашения о модернизации с 9 НПЗ
Министерство энергетики заключило соглашения о модернизации мощностей с девятью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) на период до 2026 года.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Таможенники сообщили о трех главных схемах вывода денег за границу
Мошенники незаконно выводят деньги из России, совершая мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за рубежом, рассказал "Российской газете" начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Morgan Stanley потерял позиции лидера Уолл-Стрит. Акции просели на 5%
Почему снизилась выручка Morgan Stanley сообщил о падении чистой выручки в сравнении с четвертым кварталом 2017 года на 10%, с $9,5 млрд до $8,5 млрд.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Причин для утреннего падения нет
Следующей целью для индекса МосБиржи может стать диапазон 2480-2500 пунктов, говорит Михаил Поддубский из "Промсвязьбанка".
Обновлено в 01:42