Энергетика

Российские нефтяники заработали на санкциях США почти 1 млрд долларовСтрана Советов on-line вчера в 12:30

Американские санкции против нефтяных компаний Венесуэлы и Ирана привели к росту спроса на российскую нефть. Это позволило отечественным экспортерам заработать сверх запланированной прибыли более 900 миллионов долларов, в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.
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