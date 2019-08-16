Энергетика
Российские нефтяники заработали на санкциях США почти 1 млрд долларовСтрана Советов on-line вчера в 12:30
Американские санкции против нефтяных компаний Венесуэлы и Ирана привели к росту спроса на российскую нефть. Это позволило отечественным экспортерам заработать сверх запланированной прибыли более 900 миллионов долларов, в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.
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Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США
Национальная служба новостейвчера в 14:49
Российские экспортеры нарастили доходы на миллиард долларов из-за нефтяных санкций
Московский Комсомолецвчера в 21:02
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