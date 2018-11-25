Музыка
Российские музыканты дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
Российские музыканты дадут концерт в поддержку рэпера ХаскиФАН19:01
Баста, Оксимирон и Noize MC планируют устроить концерт в поддержку арестованного коллеги по цеху Хаски. Российские рэперы решили объединиться в знак солидарности с Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет в Москве 26 ноября.
ФАН19:01
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Музыка
Наталия Орейро придумала село Орейрово и сняла клип в Балашихе
Орейро вместе с новыми подружками из села Орейрово, которое она придумала для клипа, танцует русский танец под гармонь и балалайку, примеряет кокошник и дарит подарки.
Обновлено в 22:54
Музыка
Полицейские со всей страны записали ролик на песню «Незримый бой»
Стражи порядка исполнили неофициальный гимн органов внутренних дел, которым считается песня «Незримый бой» из «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Обновлено в 22:07
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В Минске пройдет финал «Детского Евровидения-2018»
Представители 20 стран выступят в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2018", который состоится в воскресенье в столице Белоруссии.
Обновлено в 20:11
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РЕН ТВ публикует видео с концерта Кипелова в Петербурге
Обновлено в 22:33
Музыка
Два концерта группы IC3PEAK оказались под угрозой отмены
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» тур-менеджер IC3PEAK Олег Митрофанов, организаторам концерта в Воронеже прислали документ о проведении в клубе плановой проверки электроповодки.
Обновлено в 08:05
Музыка
Детский ансамбль имени Дунаевского отмечает свое 80-летие
Детский ансамбль песни и танца имени Исаака Дунаевского отмечает сегодня свое 80-летие.
Обновлено в 06:48
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Томас не внял предупреждениям «Минздрава»
Исполнитель Томас (Артём Шаповалов) представил новый клип "Минздрав".
Обновлено в 09:29
Музыка
Шоу продолжается: мир вспоминает Фредди Меркьюри
Поклонники рок-музыки вспоминают лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Легендарного солиста погубила пневмония, развившаяся на фоне СПИДа.
Обновлено в 06:07
Музыка
Саратовские дети с поющими руками победили на международном фестивале
Обновлено в 10:43
Музыка
В Оренбургской области снят клип
Над музыкой, текстом и самим клипом работала команда из Оренбурга.
Обновлено в 18:39
Музыка
Хор «Многолетие» даст сольный концерт в первый день зимы
В начале первого месяца зимы муниципальный академический хор «Многолетие» под управлением Заслуженного работника культуры РФ Сергея Лопушенко представит ценителям академического хорового пения сольную концертную программу, в которой прозвучат светские произведения русской и зарубежной классики, музыки современных авторов.
Обновлено в 08:45
Музыка
Конкурс ударных инструментов пройдет в городе на Неве
Ограничений по возрасту участников нет.
Обновлено в 06:32
Музыка
В Воронеже питерские хулиганы Little Big представят новый дикий альбом
Обновлено в 05:57
Музыка
Фестиваль юных исполнителей «Наши надежды» пройдет в Махачкале
«Наши надежды звучат» Лучшие концертные номера представят ученики музыкальных и школ искусств со всего Дагестана на сцене Кумыкского театра сегодня, 24 ноября.
Обновлено в 14:09
Музыка
Рецензия: Лолита Милявская - «Судьба. Live-концерт» ***
Как правило, живые концерты снимаются в настоящих турах с настоящей публикой (иногда даже с настоящим концертным звуком).
Обновлено в 17:21