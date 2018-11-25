Баста, Оксимирон и Noize MC планируют устроить концерт в поддержку арестованного коллеги по цеху Хаски. Российские рэперы решили объединиться в знак солидарности с Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет в Москве 26 ноября.

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