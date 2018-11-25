Музыка
Российские музыканты дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
Российские музыканты дадут концерт в поддержку рэпера ХаскиФАНвчера в 19:01
Баста, Оксимирон и Noize MC планируют устроить концерт в поддержку арестованного коллеги по цеху Хаски. Российские рэперы решили объединиться в знак солидарности с Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет в Москве 26 ноября.
ФАНвчера в 19:01
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Баста, Oxxxymiron и Noize MC выступят в поддержку арестованного в Краснодаре рэпера Хаски
Живая Кубаньвчера в 23:52
«Это беспредел». Оксимирон, Noize MC и Баста проведут концерт в поддержку Хаски
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