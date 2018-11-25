Баста, Оксимирон и Noize MC планируют устроить концерт в поддержку арестованного коллеги по цеху Хаски. Российские рэперы решили объединиться в знак солидарности с Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет в Москве 26 ноября.

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Музыка Музыка РЕН ТВ публикует видео с концерта Кипелова в Петербурге

Музыка Музыка Петербургский детский ансамбль имени Дунаевского отмечает юбилей «Программой «Вечное движение» в театрально-концертном комплексе «Карнавал» отметит 80-летний юбилей Ансамбль песни и танца - детский коллектив, созданный в 1938 году композитором Исааком Осиповичем Дунаевским», - говорится в сообщении.

Музыка Музыка Два концерта группы IC3PEAK оказались под угрозой отмены Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» тур-менеджер IC3PEAK Олег Митрофанов, организаторам концерта в Воронеже прислали документ о проведении в клубе плановой проверки электроповодки.

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Музыка Музыка Шоу продолжается: мир вспоминает Фредди Меркьюри Поклонники рок-музыки вспоминают лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Легендарного солиста погубила пневмония, развившаяся на фоне СПИДа.

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Музыка Музыка Певица Grivina закончила свой концерт в Липецке премьерой песни Накануне вечером состоялся концерт российской певицы Grivina (Дарьи Гривиной).