Спорт

Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мираРоссийская газета 09:07

В японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников. Лучший из наших спортсменов Михаил Коляда занял шестое место (262,44 балла).
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Натан Чен сотворил шедевр фигурного катания. Видео

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Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
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Обновлено в 12:54
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Мюллер завершил расследование о связях Трампа с Россией

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем завершилось.
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Обновлено в 11:18
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В Париже в ходе протестов задержаны более 50 человек

Обновлено в 12:40
Спорт

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Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
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Сегодня в Казани сотрудники полиции нагрянули в гостиницу "Волга", где проходил круглый стол на тему изоляции российского интернета, где задержали казанского активиста Никита Храмов, сообщает "Казанский репортер".
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Обновлено в 06:53
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Михаил Сергеевич Коляда
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Российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании. Бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр мирового командного чемпионата, бронзовый призёр финала Гран-при, двукратный чемпион и вице-чемпион России, чемпион России среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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