Спорт
Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мираРоссийская газета 09:07
В японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников. Лучший из наших спортсменов Михаил Коляда занял шестое место (262,44 балла).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Энергетика
Цены на топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта снова вырастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 12:05
Футбол
Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча против "Аустрии" (0:3) заявил, что хавбек сине-бело-голубых Далер Кузяев повредил мениск.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
Обновлено в 09:09
Происшествия
Кемеровчане помянули погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 11:55
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено в 11:25
Хоккей
Вратарь Якуб Коварж покинул «Автомобилист»
В составе команды из Екатеринбурга Коварж выступал с 2013 года с перерывом на сезон 2016/17, когда голкипер выступал в составе череповецкой «Северстали».
Обновлено в 08:50
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Политика
Мюллер завершил расследование о связях Трампа с Россией
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем завершилось.
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Париже в ходе протестов задержаны более 50 человек
Обновлено в 12:40
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Казани задержали активиста во время круглого стола об изоляции Рунета
Сегодня в Казани сотрудники полиции нагрянули в гостиницу "Волга", где проходил круглый стол на тему изоляции российского интернета, где задержали казанского активиста Никита Храмов, сообщает "Казанский репортер".
Обновлено в 10:08
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Хоккей
Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за болезни
Как сообщает журналист Изабэль Хуршудян в Twitter, российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не тренируется с командой по причине болезни и может пропустить следующий матч.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Футбол
Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020
Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 12:05
Общество
«Связной» продавал AirPods 2 в два раза дешевле, но теперь отказывается их доставлять
На официальном сайте интернет-магазина «Связной» в результате ошибки предварительный заказ на новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 можно было оформить вместо 13 490 рублей всего за 6 590 рублей.
Обновлено в 12:32
Авто
Эксперты рассказали, чем лучше всего смазать контактные зоны машины
Эксперты рассказали о том, каким средством лучше всего смазывать дверные петли, а также другие контактные зоны авто.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Общество
Слепой пес из США обзавелся собакой-поводырем
В Америке у пса, который из-за болезни стал слепым, появилась своя собака-поводырь.
Обновлено в 03:51
Футбол
Оливье Жиру: «После Евро-2020 придется уступить дорогу молодым»
Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру после матча 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Молдавии сообщил, что завершит карьеру в национальной команде после европейского форума.
Обновлено в 13:29