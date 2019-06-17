Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компаниюiReactor 00:23
Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление руководителя по развитию электронной торговли РЭЦ Алексея Мурзенока.
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с чего всё началось
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:46
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