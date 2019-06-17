Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирмуРИА Новости 22:46
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
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Экономика
Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель
Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.
Обновлено в 19:51
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 09:50
Общество
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено в 23:29
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, который, как сообщают СМИ, произошёл в рамках вручения премии телеканала «Муз-ТВ».
Обновлено в 20:21
Музыка
Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина
16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
Обновлено в 07:02
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Общество
Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов
Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено в 21:08
Общество
Как проходил митинг в поддержку журналиста Голунова
Обновлено в 08:12
Спорт
Сергей Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Выступающий в нейтральном статусе российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате в беге на 100 метров с барьерами.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе в Петербурге
Водитель автомобиля Skoda двигался в сторону набережной реки Фонтанки, в то время, как школьник переходил дорогу на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:37
Наука
В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено в 17:17
Общество
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Политика
Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами
Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
Обновлено в 23:23
Общество
Лето на Урал вернётся к середине недели
В среду ветер сменится на юго-западный и принесет потепление до +23 °С. И такая погода — с переменной облачностью, небольшими дождями и вполне комфортной температурой, продержится, судя по предварительным прогнозам Росгидромета, до конца недели.
Обновлено в 22:21
Политика
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.
Обновлено в 23:10
Политика
Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских
Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.
Обновлено в 22:04
Здоровье
В Кемерове отремонтировали корпус областной больницы
Обновлено в 22:52
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено в 23:33
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия
Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, наряду с этим обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на сайте организации.
Обновлено в 20:35
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны
Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Наука
Электронные пары могут пережить попытку «убить» сверхпроводимость
Ученые обнаружили, что в купратах — материалов, состоящих из атомов меди, кислорода и других металлов — возможно возникновение необычного металлического состояния при попытке отключения сверхпроводимости.
Обновлено в 12:31