Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компаниюНациональное Аграрное Агентство 05:02

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

с чего всё началось

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.

Происшествия Голунов оценил реакцию общественности на его задержание Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.

Армия и оружие ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.

Происшествия Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Общество В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.

Авто Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.

Происшествия Экс-главу НИИТО Садового приговорили к трем годам колонии Садовой, возглавлявший НИИТО с 2006 по 2018 год, обвинялся по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Происшествия В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Политика Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.

Футбол Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Политика В Германии ответили США на шантаж из-за «Северного потока-2» Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Происшествия Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

Экономика СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.

Политика В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.

Политика Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».

Происшествия Директор «Ленкома» Варшавер опроверг сообщения о госпитализации Информация о госпитализации директора Московского театра «Ленком» Марка Варшавера не соответствует действительности.

Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.