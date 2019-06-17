Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компаниюНациональное Аграрное Агентство 05:02

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

с чего всё началось

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.

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