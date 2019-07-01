Экономика
Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрдКоммерсантъ вчера в 12:10
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $37,6 млрд — до $287,23 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в топ-500 богатейших людей мира входят 24 россиянина.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ruвчера в 08:54
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Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов
Эхо Москвывчера в 16:01
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