с чего всё началось

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $37,6 млрд — до $287,23 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в топ-500 богатейших людей мира входят 24 россиянина.

Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

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