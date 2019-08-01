Экономика
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
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Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов
Газета Кемеровавчера в 11:02
Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов
Говорит Москвавчера в 10:48
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Авто
Volkswagen проводит тесты нового кроссовера для России
Компания Volkswagen начала испытания глобальной версии компактного кроссовера Tharu.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено в 07:48
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
В ближайшее время Украина не может стать частью НАТО. Такое мнение высказала бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс.
Обновлено в 02:39
Происшествия
«Проект»: Через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей из-за рубежа
В июне стало известно, что в текущем году США потратят на пропаганду в России более двух миллиардов рублей.
Обновлено в 09:56
Политика
Глава офиса Зеленского назвал провокацией публикацию своего заявления
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал провокацией спецслужб публикацию своего заявления об увольнении в интернете, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Политика
Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области
Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.
Обновлено в 10:09
Наука
Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера
Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.
Обновлено в 02:44
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году
Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
Обновлено в 09:57
Интернет
Netflix будет отслеживать физическую активность зрителей
Потоковый сервис Netflix намерен отслеживать физическую активность своих зрителей.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника Малкома в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".
Обновлено в 10:15
Экономика
Простой «Дружбы» может временно повлиять на динамику экспорта
Департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил о сохранении рисков негативного влияния на динамику экспорта нефти во втором квартале 2019 года инцидента с попаданием загрязнённых продуктов в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 09:46
Энергетика
Доллар и евро резко подскочили после заявления Трампа
Примерно в полдень курс американской валюты подскочил на 64 копейки и превысил отметку 65 рублей за доллар.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Хоккей
«Авангард» показал дизайн новой формы
Обновлено в 06:58
Технологии
На Delivery Club подали в суд, обвинив в нарушении патентных прав
Против онлайн-сервиса Delivery Club подали судебный иск из-за незаконного использования технологии. Об этом 2 августа сообщил «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:53