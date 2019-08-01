Экономика

Российские миллиардеры стали богаче на $36,3 с начала годаКоммерсантъ вчера в 19:12

Совокупное состояние богатейших россиян за семь месяцев 2019 года выросло на $36,324 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего нем представлены 500 человек, из них 22 — россияне.
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Газета Кемеровавчера в 11:02
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Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

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В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций

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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

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