Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

Политика СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.

Происшествия СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами, которые бушуют на территории региона.

Экономика «Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2» В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.

Авто Представлена базовая версия электрического кроссовера Audi e-tron Компания Audi, в прошлом году представившая свой первый серийный электрический кроссовер e-tron, показала его начальную версию.

Политика Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Футбол «Реал» просит за Бэйла не меньше 65 млн евро Мадридский «Реал» планирует выручить с продажи Гарета Бэйла не менее 65 млн евро.

Армия и оружие В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.

Политика Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.

Гаджеты Представлены первые процессоры Intel Core 10-го поколения Корпорация Intel официально представила 11 новых высокоинтегрированных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые разработаны специально для тонких устройств «2 в 1» и ноутбуков.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Хоккей Сборная России проведет первый матч ЧМ-2020 против команды Швейцарии Сборная России по хоккею сыграет против команды Швейцарии в стартовом матче на чемпионате мира 2020 года.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Политика Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем Глава фракции партии «Все - Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис считает победу СССР над нацистской Германией несчастьем для своей страны.

Политика Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

Гаджеты Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Космос Два капитана Метеоритная защита впечатлила депутатов Диплом всероссийского конкурса тамбовчанам принесла схема жизнеобеспечения корабля, реализованная на действующем макете.

Экономика «Финам»: стоимость акций Valero Energy вырастет на 30% Аналитики «Финама» ожидают роста котировок акций Valero Energy — одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США — за счет увеличения дивидендов и программы обратного выкупа.

Политика Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников 5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.