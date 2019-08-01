Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларовРИА Новости 10:32
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.
Обновлено в 13:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами, которые бушуют на территории региона.
Обновлено в 11:56
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
Обновлено в 11:39
Авто
Представлена базовая версия электрического кроссовера Audi e-tron
Компания Audi, в прошлом году представившая свой первый серийный электрический кроссовер e-tron, показала его начальную версию.
Обновлено в 12:44
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Обновлено в 04:33
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Футбол
«Реал» просит за Бэйла не меньше 65 млн евро
Мадридский «Реал» планирует выручить с продажи Гарета Бэйла не менее 65 млн евро.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Политика
Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Представлены первые процессоры Intel Core 10-го поколения
Корпорация Intel официально представила 11 новых высокоинтегрированных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые разработаны специально для тонких устройств «2 в 1» и ноутбуков.
Обновлено в 12:53
Авто
Haval инвестирует 42 млрд в производство в России
Обновлено в 10:22
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Сборная России проведет первый матч ЧМ-2020 против команды Швейцарии
Сборная России по хоккею сыграет против команды Швейцарии в стартовом матче на чемпионате мира 2020 года.
Обновлено в 09:27
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Глава фракции партии «Все - Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис считает победу СССР над нацистской Германией несчастьем для своей страны.
Обновлено в 09:24
Политика
Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата
Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты
Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов
Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.
Обновлено в 08:08
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Космос
Два капитана
Метеоритная защита впечатлила депутатов Диплом всероссийского конкурса тамбовчанам принесла схема жизнеобеспечения корабля, реализованная на действующем макете.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Экономика
«Финам»: стоимость акций Valero Energy вырастет на 30%
Аналитики «Финама» ожидают роста котировок акций Valero Energy — одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США — за счет увеличения дивидендов и программы обратного выкупа.
Обновлено в 09:46
Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика
После запрета на работу с Huawei прибыль Qualcomm уменьшилась на $500 млн
Чистая прибыль производителя чипов и микросхем Qualcomm в прошедшем квартале 2019 года упала на 34%, следует из опубликованного финансового отчета.
Обновлено в 06:47