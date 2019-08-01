Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

Политика Массовая гибель пчел зафиксирована в 30 регионах России В 30 регионах России была зафиксирована массовая гибель пчел, в некоторых из них погибло от 5% до 30% пчелосемей.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Настя Каменских показала снимок в жёлтом бикини Настя Каменских отправилась отдыхать в Италию вместе с мужем, но, даже имея возможность расслабляться целыми днями, не забывает о спорте.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Происшествия Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.

Политика Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Политика Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.

Экономика Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Футбол Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Кино Правительство решило выделить 200 млн рублей на фильм «Нюрнберг» Кабинет министров России выделит в этом году министерству культуры 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг», говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Космос Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.

Авто Представлены изображения обновленного УАЗ 469 УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.

Политика В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.

Футбол «Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги Европы "Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1.