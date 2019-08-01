Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларовРИА Новости 10:32
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.
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Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
The Wall Street Journal (США): как НАТО пытается справиться с крахом договора о ракетах средней дальности (The Wall Street Journal)
Европейские тяжеловесы Франция, Германия и другие союзники поддержали намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД) 1987 года уже в эту пятницу — если Россия не согласится уничтожить ракеты, которые США считает запрещенными.
Обновлено в 18:10
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская пришли вместе на премьеру
Сперва Александра и Стасю пару раз заметили вместе за кулисами, на днях Милославская вслед за Петровым прилетела к нему в Нижний Новгород, а тридцатого июля актеры появились вместе на премьере картины «Гив ми либерти».
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Кино
Фестиваль «Окно в Европу» состоится в Выборге 2-8 августа
Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Выборг Палас", а в Центральной библиотеке Алвара Аалто уже сегодня откроется фотовыставка Валерия Плотникова, состоятся мастер-классы и встречи со зрителями.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Румынская версия кроссовера, которая в Европе продается под именем Dacia Duster, получит новую, более экономичную силовую установку.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Под Тулуном открыли федеральную трассу «Сибирь»
Движение по трассе «Сибирь» разрешили в Тулунском районе Иркутской области. Последние три дня автодорога находилась под водой из-за паводка.
Обновлено в 19:39
Баскетбол
Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.
Обновлено в 15:06
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Политика
Порошенко заявил, что он автор Минских соглашений
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам "Украинской правды", что именно он является автором Минских соглашений, а помогала ему в этом канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Для спасения Ильи Галле не хватает 901 610 руб
Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб.
Обновлено в 19:02
Общество
В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина
В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду корпус первого парома для Сахалинской области. Знаменательное событие случилось вчера, 1 августа.
Обновлено в 19:47
Наука
Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные
Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.
Обновлено 30 июля в 07:35
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Общество
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о введении ЧС регионального характера из-за пожаров в лесах, говорится на сайте руководства республики.
Обновлено в 08:29
Театры
Джигарханян провел сбор театральной труппы впервые после болезни
Артист примет участие в каждой постановке Московского драматического театра нового сезона в качестве художественного руководителя Армен Джигарханян провел сбор труппы Московского драматического театра, которым он руководит, впервые после своей болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Обновлено в 11:24
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13