Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

Политика СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».

Финансы Сбился с курса. На Украине рекордно подешевел доллар На укрепление гривны играет ситуативный приток валюты от продажи сверхприбыльных по мировым меркам украинских ценных бумаг На 1 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны 25,02 грн / $ (около 61 рубля), поставив новый рекорд после того как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Авто Renault Arkana теперь стоит больше миллиона «Топовый» кроссовер на российском рынке, комплектация Edition One, подорожал на 25 тыс. рублей, и теперь автомобиль в этой версии стоит 1 524 990 рублей.

Общество Экс-глава «Билайна» оказался создателем «Uber для видео» Бывший гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин, в 2017 году объявленный в международный розыск по уголовному делу о даче взяток, несколько месяцев назад был замечен на бизнес-конференции B2B Marketing Expo 2019 в Лондоне.

Общество В России хотят торговать данными автовладельцев В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Политика Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться» Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

Теннис Фоньини уступил Фрицу в четвертьфинале турнира в Мексике Итальянский теннисист Фабио Фоньини не смог выйти в полуфинал турнира в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 760 тысяч долларов.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса.

Политика Глава МИД Германии сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД Глава МИД ФРГ Хайко Маас сожалеет в связи с прекращением действия 2 августа Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией и призывает стремиться к разоружению.

Космос На Марсе обнаружены следы цунами 1.08.19 Ученые из США и Франции обнаружили на Марсе следы цунами, которое произошло на планете несколько миллиардов лет назад.

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Игры Аркада Lego Jurassic World выйдет на Nintendo Switch 17 сентября Interactive Entertainment игра «LEGO Мир Юрского периода» (Lego Jurassic World) будет перенесена на консоль Nintendo Switch.

Общество В платёжках ЖКУ появится новая строка С 4 августа в России вступает в силу закон, который вводит ещё один тип страхования, а именно пункт пункт о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций.

Культура Дженнифер Энистон запросила бешеные деньги за съемки в фильме «Брат-3» Режиссер фильма "Брат-3" Станислав Барецкий ведет переговоры с инвесторами, чтобы привлечь к съемкам картины всемирно известных артистов.