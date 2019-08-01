Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека. Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,71 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда.

с чего всё началось

Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

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