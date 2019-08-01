Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларовРИА Новости 10:32
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Здоровье
Какой чай поможет волгоградцам улучшить свое самочувствие
Зеленый чай помогает нормализовать вес.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Авто
Почти новый Lamborghini Miura 1969 года будет продан на аукционе
Обнаруженный экземпляр выставят на торги. Его продажей займется лондонский аукцион Sotheby’s.
Обновлено в 16:45
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Кино
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять
Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58
Игры
Анонсирована карточная версия игры Cyberpunk 2077
CD Project RED анонсировала карточную версию Cyberpunk 2077 с подзаголовком Afterlife.
Обновлено в 11:18
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Общество
Twitter заплатил штраф за отказ локализовать данные
Штраф был назначен судом в апреле по ходатайству ведомства.
Обновлено в 09:01
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Интернет
Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite
Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.
Обновлено в 02:24
Общество
Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года
В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку
Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
Обновлено в 05:36
Единоборства
Тело боксера Дадашева везут в Петербург
Обновлено в 13:29
Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено в 13:35
Транспорт
Воронежская ГИБДД опубликовала карту камер на дорогах области
Итого, по общей информации в регионе имеется триста семьдесят пять дорожных камер. В самом Воронеже их сто десять.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Политика
Эксперт: Предложение Трампа помочь с тушением лесных пожаров – нормальная человеческая реакция
Политолог Алексей Мартынов считает примером абсолютно нормальной практики предложение Вашингтона помочь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Авто
Новый Renault Duster оснастили экономичным мотором
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу
На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38