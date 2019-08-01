Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларовРИА Новости вчера в 10:32
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов
Говорит Москвавчера в 10:48
Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов
Газета Кемеровавчера в 11:02
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Политика
МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД
Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Елена Малышева спаслась от рака три года назад
Оказывается, три года назад у Малышевой был обнаружен предраковый полип в кишечнике.
Обновлено в 03:24
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Финансы
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
Киану Ривз сыграет злодея в спин-оффе «Форсажа»
Киану Ривз исполнит роль главного злодея во второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу», если продолжение будет снято.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Обновлено в 03:13
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
В Донбассе без вести пропали 258 человек – СБУ
Без вести пропавшими в Донбассе считаются 258 человек.
Обновлено в 03:24
Политика
Сенатор от Крыма предложил Украине альтернативу НАТО
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил властям Украины сменить курс по интеграции в НАТО на консультации по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и восстановить членство в Содружестве независимых государств (СНГ).
Обновлено в 02:55
Авто
«АвтоВАЗ» хотел выпустить полноприводный ВАЗ-21099
Компания «Металик-Квадро» в начале 90-х разработала полноприводную модель на базе ВАЗ 21099, которая получила название «Виктория».
Обновлено в 02:12
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:19
Технологии
В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».
Обновлено в 03:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено 31 июля в 21:57
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено 31 июля в 08:11
Футбол
Малком прогулялся по Невскому проспекту в Петербурге
Обновлено в 02:27