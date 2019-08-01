Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларовРИА Новости вчера в 10:32
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.
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Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов
Газета Кемеровавчера в 11:02
Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов
Говорит Москвавчера в 10:48
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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