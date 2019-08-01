Экономика

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
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Российские миллиардеры заработали более $36 млрд в этом году

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Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов

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Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов

Газета Кемеровавчера в 11:02
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
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США ввели новые санкции против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА "Новости".
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«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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СМИ сообщили еще о пяти задержанных по делу о массовых беспорядках

В уголовном деле о массовых беспорядках в Москве, возбужденнном после протестов 27 июля, появились еще пятеро подозреваемых.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Малышева рассказала, как спаслась от рака кишечника три года назад

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«Ливерпуль» продал тренировочную базу «Мелвуд»

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В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи

Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи.
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Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»

Обновлено в 07:18
Политика

Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией

"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
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Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

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Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У побережья острова Суматра произошло мощное землетрясение.
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Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями

«Президент Трамп поручил этой администрации начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого», — говорится в сообщении.
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МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
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Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
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Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов

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Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке

Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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