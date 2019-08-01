Экономика
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
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Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов
Говорит Москвавчера в 10:48
Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов
Газета Кемеровавчера в 11:02
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
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У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У побережья острова Суматра произошло мощное землетрясение.
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«Президент Трамп поручил этой администрации начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого», — говорится в сообщении.
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Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
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Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
В сборнике указано, что на тысячу женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тыва - 34,5, в Сахалинской области - 32,2. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.
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Культура
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Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
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Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
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Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
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Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:02
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Столицу во второй половине августа ждет потепление до 26 градусов
В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до 21–26 градусов, — указано в сообщении синоптиков.
Обновлено в 07:07