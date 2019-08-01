Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богачеNeva.Today 00:44

Мировой рейтинг BBI состоит из 500 богатейших людей планеты, 22 человека из этого числа - россияне. Лидером компании российских миллиардеров, вошедших в список, стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние возросло с 5,71 млрд долларов до 25,1 млрд.
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Российские миллиардеры заработали более $36 млрд в этом году

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РИА Новостивчера в 10:32
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