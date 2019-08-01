Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богачеNeva.Today вчера в 00:44

Мировой рейтинг BBI состоит из 500 богатейших людей планеты, 22 человека из этого числа - россияне. Лидером компании российских миллиардеров, вошедших в список, стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние возросло с 5,71 млрд долларов до 25,1 млрд.
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Российские миллиардеры заработали более $36 млрд в этом году

Газета.Ru01 августа в 16:30

Российские олигархи стали богаче на 36 миллиардов долларов

URA.Ru01 августа в 11:49

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд

РБК01 августа в 12:32

Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов

Газета Кемерова01 августа в 11:02

Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов

Говорит Москва01 августа в 10:48

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

РИА Новости01 августа в 10:32

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $36,3 млрд

ПРАЙМ01 августа в 10:32
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
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Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик

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Обновлено вчера в 20:51
Музыка

Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica

Обновлено вчера в 05:06
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по пожарам в Сибири

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Обновлено вчера в 00:32
Общество

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Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

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Обновлено 01 августа в 12:46
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Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

США объявили о введении новых санкций против России по делу Скрипалей

Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация

Обновлено вчера в 23:02
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Технологии

Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии

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Обновлено вчера в 23:20
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

В результате землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Клопп: «Не понимаю, почему мы так рано начинаем сезон в АПЛ»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал своё недовольство датой начала сезона в английской Премьер-Лиге.
Обновлено вчера в 23:47
Кино

Умер композитор Баррингтон Фелунг

За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине

Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие

В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины

Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие

Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД

В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
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Медики назвали наиболее полезные для женского здоровья продукты

Обновлено вчера в 11:53
Технологии

Amazon будет обеспечивать дата-центры в Ирландии ветряной энергией

Amazon заключила соглашение о покупке всей энергии, вырабатываемой ветряной электростанцией в Корке, Ирландия.
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«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
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Стала известна зарплата Зеленского

Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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