Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богачеNeva.Today вчера в 00:44
Мировой рейтинг BBI состоит из 500 богатейших людей планеты, 22 человека из этого числа - россияне. Лидером компании российских миллиардеров, вошедших в список, стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние возросло с 5,71 млрд долларов до 25,1 млрд.
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Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов
Газета Кемерова01 августа в 11:02
Российские миллиардеры с начала года разбогатели в общей сумме более чем на 36,5 миллиардов долларов
Эхо Москвы01 августа в 13:01
Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов
Говорит Москва01 августа в 10:48
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